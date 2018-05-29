Городские леса Тобольска охраняет мобильный патруль

Синоптики обещают дождливую погоду в Тобольском районе до 3 июня. Температура воздуха составит от +9 до +15 градусов, что не способствует развитию пожаров в лесах. Из-за затяжной весны рост новой травы идет медленно, поэтому за месяц в районе произошло всего три ландшафтных пожара.