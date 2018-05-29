Городские леса Тобольска охраняет мобильный патруль

Синоптики обещают дождливую погоду в Тобольском районе до 3 июня. Температура воздуха составит от +9 до +15 градусов, что не способствует развитию пожаров в лесах. Из-за затяжной весны рост новой травы идет медленно, поэтому за месяц в районе произошло всего три ландшафтных пожара.
Между тем местные МЧС продолжают противопожарную работу, проводится очистка территорий от сухой травы и веток. Проведены противопожарные полосы длиной в 5 км, а лесные чащи просматривают мобильные группы в поисках возможного очага возгорания, сообщает «Тюменская линия».
Напомним, что в Тюменской области с 29 апреля действует противопожарный режим. Гражданам запрещается жечь костры и разводить открытый огонь в лесах, на дачах и открытой местности.