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Городские леса Тобольска охраняет мобильный патруль

29 мая 2018, 09:38
В тобольских лесах пожароопасный период проходит спокойно. По заявлением местных властей, главную роль в этом играют холодная и дождливая погода, а также противопожарные патрули.

Синоптики обещают дождливую погоду в Тобольском районе до 3 июня. Температура воздуха составит от +9 до +15 градусов, что не способствует развитию пожаров в лесах. Из-за затяжной весны рост новой травы идет медленно, поэтому за месяц в районе произошло всего три ландшафтных пожара.

Между тем местные МЧС продолжают противопожарную работу, проводится очистка территорий от сухой травы и веток. Проведены противопожарные полосы длиной в 5 км, а лесные чащи просматривают мобильные группы в поисках возможного очага возгорания, сообщает «Тюменская линия».

Напомним, что в Тюменской области с 29 апреля действует противопожарный режим. Гражданам запрещается жечь костры и разводить открытый огонь в лесах, на дачах и открытой местности.

#Новости#Пожарная безопасность#Александр Мязин#Общество
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