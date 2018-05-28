Житель Тюменской области решил добраться до дома на угнанном автомобиле

В полицию обратился хозяин автомобиля, который подвергся попытке угона. Он сообщил, что неизвестный мужчина проник в его машину и попытался на ней уехать.
В силу неизвестных причин попытка отправиться домой на чужом транспорте не увенчалась успехом, и злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Добавим, что перед неудачной попыткой угона мужчина выпивал в компании недалеко от места преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области.