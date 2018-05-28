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Житель Тюменской области решил добраться до дома на угнанном автомобиле

28 мая 2018, 21:15
В рабочем поселке Голышманово Тюменской области мужчина попытался воспользоваться чужим автомобилем, чтобы добраться домой.

В полицию обратился хозяин автомобиля, который подвергся попытке угона. Он сообщил, что неизвестный мужчина проник в его машину и попытался на ней уехать.

В силу неизвестных причин попытка отправиться домой на чужом транспорте не увенчалась успехом, и злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Добавим, что перед неудачной попыткой угона мужчина выпивал в компании недалеко от места преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области.

#Новости#Голышманово#Угон автомобиля#Алексей Колесов#Происшествия
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