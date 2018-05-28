Тюменские врачи вернули к жизни пенсионерку после инфаркта

Сердечный приступ у пенсионерки случился впервые, ранее она не имела проблем со здоровьем. Поздно ночью женщина легла спать и вдруг почувствовала острую боль в груди. Ее дочь сразу вызвала бригаду скорой помощи, за 16 минут им удалось добраться до места вызова.
Медики купировали боль, подняли и стабилизировали артериальное давление, чтобы все жизненно важные органы функционировали нормально. По приезде второй бригады у пациентки диагностировали нижний инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком.
Больную пришлось доставить в ОКБ№1, по приезде ее состояние внезапно ухудшилось, она потеряла сознание. Аппарат выдал тревожный сигнал. В течение 14 минут бригада скорой помощи совместно с врачами стационара проводила реанимационные мероприятия. Медикам удалось отстоять жизнь женщины, на следующие сутки она пришла в сознание.
Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1502 жителям Тюменской области.
В стационары были доставлены 509 пациентов.
Еще 365 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19.
Врачи оперативного отдела провели 184 консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.