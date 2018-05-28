Тюменские врачи вернули к жизни пенсионерку после инфаркта

Ночью 7 мая у одной из жительниц Тюменской области остановилось сердце. Однако благодаря работе врачей женщину удалось спасти и вернуть к полноценной жизни. После прошедшей операции она чувствует себя хорошо и уже проходит плановое стационарное лечение.