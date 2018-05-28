nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Трех шизофреников из Тюменской области лишили водительских прав

28 мая 2018, 11:34
По инициативе прокуратуры Тюменской области трех жителей Голышмановского района лишили водительских прав из-за психических заболеваний.

В ходе проверки прокуроров в части соблюдения медицинских ограничений к водительской деятельности были выявлены водители, страдающие шизофренией. В Голышманово 45-летний местный житель уже 15 лет состоял на учете у психиатра и имел ВУ с категориями «А, В1, С, С1, М». Действующее законодательство запрещает гражданам, страдающим психическими расстройствами, управлять транспортом.

Всего в Голышмановском районе было выявлено трое подобных водителей. Прокуратура направила в суд представления о прекращении действия их ВУ, которые были удовлетворены, сообщает прокуратура Тюменского региона.

Напомним, что в Упоровском районе прокуратура лишила водительских удостоверений девять человек. В основном это люди, страдающие алкоголизмом, и наркоманией.

#Новости#Прокуратура#Транспорт#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25