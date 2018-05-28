Трех шизофреников из Тюменской области лишили водительских прав

В ходе проверки прокуроров в части соблюдения медицинских ограничений к водительской деятельности были выявлены водители, страдающие шизофренией. В Голышманово 45-летний местный житель уже 15 лет состоял на учете у психиатра и имел ВУ с категориями «А, В1, С, С1, М». Действующее законодательство запрещает гражданам, страдающим психическими расстройствами, управлять транспортом.
Всего в Голышмановском районе было выявлено трое подобных водителей. Прокуратура направила в суд представления о прекращении действия их ВУ, которые были удовлетворены, сообщает прокуратура Тюменского региона.
Напомним, что в Упоровском районе прокуратура лишила водительских удостоверений девять человек. В основном это люди, страдающие алкоголизмом, и наркоманией.