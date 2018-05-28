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Пьяная автоледи угодила в кювет и перевернулась в Тюменской области

28 мая 2018, 15:35
За минувшие выходные, 26 и 27 мая, в Тюменской области произошло 14 ДТП, в которых пострадал 21 человек.

26 мая около 11:00 на 286-м км автотрассы Тюмень – Ханты-Мансийск «встретились» «Дэу Нексия» и грузовик «Дэу Новус». Сотрудникам ГИБДД еще предстоит разобраться в причинах случившегося. В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

27 мая около 03:00 на 18-м км трассы Петелино – Заводопетровское автомобиль «Лада Калина» угодил в кювет и перевернулся. По данным ГИБДД, 33-летняя девушка-водитель была пьяна. В результате ДТП она получила ушибы грудной клетки и позвоночника.

В этот же день около 01:00 в Тюмени, на улице Свердлова, 5, столкнулись иномарки «Ниссан» и «Фольксваген». Прибывшие на место инцидента сотрудники ДПС установили, что причиной аварии стало нарушение очередности проезда на перекрестке. В аварии пострадали три пассажира «Фольксвагена».

За выходные в Тюменской области было задержано 43 нетрезвых автомобилиста, из них двое повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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