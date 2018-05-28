Пьяная автоледи угодила в кювет и перевернулась в Тюменской области

В этот же день около 01:00 в Тюмени, на улице Свердлова, 5, столкнулись иномарки «Ниссан» и «Фольксваген». Прибывшие на место инцидента сотрудники ДПС установили, что причиной аварии стало нарушение очередности проезда на перекрестке. В аварии пострадали три пассажира «Фольксвагена».