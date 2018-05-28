Несколько новых школ появится в 2018 году в Тюмени

В областной столице в микрорайоне «Ямальский-2» планируется строительство детского сада, школы и поликлиники. Городские власти также профинансируют строительство школ на Мысу, в Казарово и в «Ямальском-1».
Депутаты гордумы также обсудили выделение финансирования на капремонт объектов социального значения в Тюмени. Предполагается потратить более 500 000 000 рублей, из которых в 2018 году освоено уже 190 000 000 рублей. Работы ведутся на восьми объектах (садики, школы, больницы).
По словам одного из депутатов, сейчас чиновники расставили приоритеты для организации работ строителей.
Между тем работы на социальных объектах проходят не только в Тюмени. В Ишиме до конца 2018 года планируется ремонт четырех детских садов, а в Тобольске местные власти проголосовали за строительство школы на 1 200 учеников. В целом финансирование строительных работ идет за счет местных бюджетов, однако в администрации области заявляют о тесном сотрудничестве с муниципальными властями, сообщает «Вслух.ру».