Несколько новых школ появится в 2018 году в Тюмени

Между тем работы на социальных объектах проходят не только в Тюмени. В Ишиме до конца 2018 года планируется ремонт четырех детских садов, а в Тобольске местные власти проголосовали за строительство школы на 1 200 учеников. В целом финансирование строительных работ идет за счет местных бюджетов, однако в администрации области заявляют о тесном сотрудничестве с муниципальными властями, сообщает «Вслух.ру».