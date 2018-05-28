На пожаре в Шорохово заживо сгорели шестилетняя девочка и ее бабушка

В воскресенье, 27 мая, в однокомнатной квартире двухэтажного жилого дома, расположенного по улице Первомайской села Шорохово Исетского района, произошел пожар. В огне погибли два человека — женщина 1952 года рождения и ее внучка 2012 года рождения.
На тушение возгорания были отправлены семь человек личного состава пожарных и три единицы спецтехники. Огонь удалось потушить, однако в результате произошедшего погибли два человека — женщина 1952 года рождения и ее внучка 2012 года рождения, они сгорели заживо.
По предварительной версии, пожар произошел в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей. В настоящее время следственными органами СК РФ по Тюменской области организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз, сообщает Следственное управление по Тюменской области.