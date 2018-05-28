Канализационные стоки сливают в Иртыш в Тобольском районе

В конце мая около деревни Ломаева Тобольского района один из местных жителей заснял на видео слив канализации прямо в Иртыш.
На видео видно, как стоки уходят в реку. По мнению очевидцев, загрязнителем является организация ООО «Ренсервис». Ее производственные помещения находятся недалеко от Иртыша (компания занимается ремонтом).
Между тем местные жители утверждают, что организация находится в водоохранной зоне, сообщает «Мегатюмень».
Напомним, что в марте 2018 года Природоохранная прокуратура Тюменской области обнаружила нарушения в работе ООО «Тюмень-Агро», которое сбрасывало стоки в реку Молчанка. В частности, сбросы превышали нормы по железу в 52 раза, а по марганцу – в 110 раз. В результате сброс сточных вод был прекращен, а организация оштрафована. По словам местных жителей, компания загрязняла реку с января. Реакция ведомства последовала только через три недели.