Канализационные стоки сливают в Иртыш в Тобольском районе

Напомним, что в марте 2018 года Природоохранная прокуратура Тюменской области обнаружила нарушения в работе ООО «Тюмень-Агро», которое сбрасывало стоки в реку Молчанка. В частности, сбросы превышали нормы по железу в 52 раза, а по марганцу – в 110 раз. В результате сброс сточных вод был прекращен, а организация оштрафована. По словам местных жителей, компания загрязняла реку с января. Реакция ведомства последовала только через три недели.