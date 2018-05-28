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Канализационные стоки сливают в Иртыш в Тобольском районе

28 мая 2018, 10:27
В конце мая около деревни Ломаева Тобольского района один из местных жителей заснял на видео слив канализации прямо в Иртыш. На видео видно, как стоки уходят в реку. По мнению очевидцев, загрязнителем является организация ООО «Ренсервис».

В конце мая около деревни Ломаева Тобольского района один из местных жителей заснял на видео слив канализации прямо в Иртыш.

На видео видно, как стоки уходят в реку. По мнению очевидцев, загрязнителем является организация ООО «Ренсервис». Ее производственные помещения находятся недалеко от Иртыша (компания занимается ремонтом).

Между тем местные жители утверждают, что организация находится в водоохранной зоне, сообщает «Мегатюмень».

Напомним, что в марте 2018 года Природоохранная прокуратура Тюменской области обнаружила нарушения в работе ООО «Тюмень-Агро», которое сбрасывало стоки в реку Молчанка. В частности, сбросы превышали нормы по железу в 52 раза, а по марганцу – в 110 раз. В результате сброс сточных вод был прекращен, а организация оштрафована. По словам местных жителей, компания загрязняла реку с января. Реакция ведомства последовала только через три недели.

#Новости#Загрязнение воды#Александр Мязин#Происшествия
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