Фура протаранила пять автомобилей на трассе Тюмень — Омск

Между тем водители сообщают о проблемах на данном участке автодороги. «На этом промежутке всегда ужасно ездят, обгоняют друг друга, как будто не успеют. Много раз приходилось притормаживать», — сообщает один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».