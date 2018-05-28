Фура протаранила пять автомобилей на трассе Тюмень — Омск

На 44-м км автотрассы Тюмень — Омск 27 мая произошло массовое ДТП с участием шести машин. По сообщениям очевидцев, фура на большой скорости протаранила пять автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, включая трехлетнего ребенка.
Водители рассказали, что на трассе был затор и водитель грузовика не смог остановиться, врезавшись в колонну машин.
В аварии пострадали автомобили «Хундай», «Шевроле», «Тойота» и две машины марки «Митсубиси». Пострадавшие получили сотрясения мозга и ушибы.
По предварительным данным ГИБДД, водитель фуры отвлекся и вовремя не заметил стоящие впереди машины.
Между тем водители сообщают о проблемах на данном участке автодороги. «На этом промежутке всегда ужасно ездят, обгоняют друг друга, как будто не успеют. Много раз приходилось притормаживать», — сообщает один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».