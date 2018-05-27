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В Ишиме мужчина ушел с работы и пропал

27 мая 2018, 09:01
В Ишиме уже три дня продолжаются поиски мужчины, который отправился домой в обеденный перерыв и пропал.

Как сообщает «Вслух.ру», пропавшего мужчину зовут Денис Эрднеев, 1991 года рождения. 23 мая он ушел с работы на обед. Молодой человек сел в автобус, обслуживающий городской маршрут №11, после этого его никто не видел.

Мужчина не появился ни дома, ни в банке, где работал. Никто из родственников и близких не знает, где он находится. Телефон выключен.

Со слов людей, хорошо знающих Дениса, отсутствие на рабочем месте и дома является тревожным сигналом, так как он очень ответственный и добросовестный человек.

В Ишиме организована группа волонтеров, которые занимаются поиском Дениса, опрашивают возможных свидетелей и распространяют информационные листовки.

Добавим, что Денис был одет в чёрное полупальто с капюшоном, чёрные брюки и туфли. При себе имел чёрную сумку для ноутбука, паспорт, права, телефон.

Всех, кто имеет хоть какую-либо информацию о возможном месте нахождения Дениса Эрднеева, родственники просят сообщить по телефону 89123944494.

#Новости#Поиск свидетелей#Поиск человека#Ишим#Алексей Колесов#Происшествия
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