В Ишиме мужчина ушел с работы и пропал

Как сообщает «Вслух.ру», пропавшего мужчину зовут Денис Эрднеев, 1991 года рождения. 23 мая он ушел с работы на обед. Молодой человек сел в автобус, обслуживающий городской маршрут №11, после этого его никто не видел.
Мужчина не появился ни дома, ни в банке, где работал. Никто из родственников и близких не знает, где он находится. Телефон выключен.
Со слов людей, хорошо знающих Дениса, отсутствие на рабочем месте и дома является тревожным сигналом, так как он очень ответственный и добросовестный человек.
В Ишиме организована группа волонтеров, которые занимаются поиском Дениса, опрашивают возможных свидетелей и распространяют информационные листовки.
Добавим, что Денис был одет в чёрное полупальто с капюшоном, чёрные брюки и туфли. При себе имел чёрную сумку для ноутбука, паспорт, права, телефон.
Всех, кто имеет хоть какую-либо информацию о возможном месте нахождения Дениса Эрднеева, родственники просят сообщить по телефону 89123944494.