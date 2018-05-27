В Ишиме мужчина ушел с работы и пропал

Как сообщает «Вслух.ру», пропавшего мужчину зовут Денис Эрднеев, 1991 года рождения. 23 мая он ушел с работы на обед. Молодой человек сел в автобус, обслуживающий городской маршрут №11, после этого его никто не видел.