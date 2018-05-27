Тюменец несколько раз пырнул ножом обидчика в одном из кафе города

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Тюмени, конфликт произошел в одном из кафе на улице Республики. Разногласия между двумя мужчинами спровоцировали рукопашную схватку, после которой один из участников конфликта отправился домой за ножом.
После возвращения в кафе он продолжил выяснение отношений, нанеся обидчику несколько ножевых ранений.
В каком состоянии находится потерпевший в настоящее время, не уточняется. Врачи оценивают полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан, ведется следствие. Агрессивный тюменец может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.