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Тюменец несколько раз пырнул ножом обидчика в одном из кафе города

27 мая 2018, 16:03
В медицинское учреждение Тюмени обратился мужчина с ножевыми ранениями, полученными в ходе драки. Врачи сообщили о данном факте в полицию.
Сюжет
Драка

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Тюмени, конфликт произошел в одном из кафе на улице Республики. Разногласия между двумя мужчинами спровоцировали рукопашную схватку, после которой один из участников конфликта отправился домой за ножом.

После возвращения в кафе он продолжил выяснение отношений, нанеся обидчику несколько ножевых ранений.

В каком состоянии находится потерпевший в настоящее время, не уточняется. Врачи оценивают полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан, ведется следствие. Агрессивный тюменец может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

#Новости#Ножевое ранение#Драка#Кафе#Алексей Колесов#Происшествия
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