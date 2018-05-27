Красноярский край стал центром международных соревнований по керлингу

p>Город Дудинка в Красноярском крае принял международный турнир по керлингу, который носит название WTC Arctic Cup или Арктический кубок, говорится в сообщении "Советского спорта".
В соревнованиях в дисциплине дабл-микст принимают участие швейцарские, шведские, чешские, канадские, шотландские, финские и российские спортсмены. В турнире участвуют победители мировых первенств, а также олимпийские призеры. "От России за право обладать Арктическим кубком борются три пары спортсменов - Анастасии Брызгаловой и Алексея Тимофеева, Марии Комаровой и Даниила Горячева, а также Анны Веневцевой и Василия Грошева", - сообщает издание.
На церемонии открытия спортивного праздника присутствовали исполняющий обязанности главы регионального Минспорта Сергей Алексеев, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко, глава Дудинки Юрий Гурин, а также первый вице-президент Федерации керлинга Андрей Созин,"- сообщает спортивное издание.
В качестве организатора соревнований, которые проходят на ледовой арене "Таймыр", выступила отечественная Федерация керлинга при участии российского Минспорта и Норникеля. Арктический кубок проводится на Таймыре уже в третий раз, однако в этом году решено дополнить турнир детскими соревнованиями WTC Arctic Cup, в которых сразятся ребята из Дудинки и Норильска.
Директор Заполярного филиала компании "Норникель" Николай Уткин считает, что подобные мероприятия имеют важнейшее значение в развитии и российского спорта. "Но самое главное, у керлинга нет возрастных ограничений. Начать заниматься этим видом спорта и добиться результатов могут и дети, и люди старшего поколения. Открывшуюся несколько лет назад школу керлинга в Дудинке посещают воспитанники, возраст которых достигает 60 лет", - отметил он.
По словам исполняющего обязанности главы краевого Минспорта Сергея Алексеева, международный турнир WTC Arctic Cup способствует развитию спорта даже в таких отдаленных регионах, как Красноярский край. "Когда закончится турнир, у нас все равно продолжит работать наша школа керлинга, и наши спортсмены будут и дальше развивать свои навыки. Очень важно, что в 2017 году областная Федерация керлинга признана одной из самых перспективных в стране. Поэтому мы продолжим развивать данный спорт у нас на Таймыре", - пообещал Сергей Алексеев.