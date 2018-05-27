Красноярский край стал центром международных соревнований по керлингу

По словам исполняющего обязанности главы краевого Минспорта Сергея Алексеева, международный турнир WTC Arctic Cup способствует развитию спорта даже в таких отдаленных регионах, как Красноярский край. "Когда закончится турнир, у нас все равно продолжит работать наша школа керлинга, и наши спортсмены будут и дальше развивать свои навыки. Очень важно, что в 2017 году областная Федерация керлинга признана одной из самых перспективных в стране. Поэтому мы продолжим развивать данный спорт у нас на Таймыре", - пообещал Сергей Алексеев.