Житель села Новая Заимка ударил своего друга ножом из-за ревности к сожительнице

Как удалось выяснить сотрудникам правопорядка, двое друзей распивали спиртные напитки. Через некоторое время подозреваемый стал оказывать знаки внимания сожительнице пострадавшего. Потерпевшему это не понравилось, и между мужчинами возникла бытовая ссора, в ходе которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил своего друга в живот.