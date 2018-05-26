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Житель села Новая Заимка ударил своего друга ножом из-за ревности к сожительнице

26 мая 2018, 11:03
Житель села Новая Заимка Тюменской области пострадал от удара ножом в живот. По сообщениям УМВД Тюменского региона, мужчину покалечил его друг.

Как удалось выяснить сотрудникам правопорядка, двое друзей распивали спиртные напитки. Через некоторое время подозреваемый стал оказывать знаки внимания сожительнице пострадавшего. Потерпевшему это не понравилось, и между мужчинами возникла бытовая ссора, в ходе которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил своего друга в живот.

Пострадавший был госпитализирован бригадой медиков в ближайшую поликлинику. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники скорой помощи обратились в МВД. Выехав по указанному адресу, полицейские смогли задержать злоумышленника. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела, сообщает газета «АиФ».

#Новости#МВД#Александр Мязин#Происшествия
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