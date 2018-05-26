Тренер вратарей Константин Власов будет работать в ХК «Рубин»

На данный момент ему 40 лет. С 2013 года он работает в командах КХЛ – владивостокском «Адмирале» и столичном ЦСКА. Тренер также работал в Омске и Тюмени. В 2005 году Константин Власов играл за сборную студенческой команды, которая стала чемпионом Всемирной Универсиады.
Тренер подготовил известных тюменских голкиперов Ивана Лисутина, Константина Барулина и Игоря Устинского. В настоящее время вратари являются одними из сильнейших в российском дивизионе, сообщает «Тюменская линия».
Напомним, что в начале мая тюменская команда пополнилась тремя игроками из «Зауралья». Состав тюменского клуба пополнили защитник и два форварда. Все игроки имеют опыт участия в ВХЛ более трехсот матчей. ХК «Рубин» продолжает набор игроков в команду для нового сезона, который должен начаться в августе 2018 года.