Тренер вратарей Константин Власов будет работать в ХК «Рубин»

На данный момент ему 40 лет. С 2013 года он работает в командах КХЛ – владивостокском «Адмирале» и столичном ЦСКА. Тренер также работал в Омске и Тюмени. В 2005 году Константин Власов играл за сборную студенческой команды, которая стала чемпионом Всемирной Универсиады.