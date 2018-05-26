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Тренер вратарей Константин Власов будет работать в ХК «Рубин»

26 мая 2018, 09:03
По сообщениям СМИ, в хоккейную команду «Рубин» вернется тренер вратарей Константин Власов.

На данный момент ему 40 лет. С 2013 года он работает в командах КХЛ – владивостокском «Адмирале» и столичном ЦСКА. Тренер также работал в Омске и Тюмени. В 2005 году Константин Власов играл за сборную студенческой команды, которая стала чемпионом Всемирной Универсиады.

Тренер подготовил известных тюменских голкиперов Ивана Лисутина, Константина Барулина и Игоря Устинского. В настоящее время вратари являются одними из сильнейших в российском дивизионе, сообщает «Тюменская линия».

Напомним, что в начале мая тюменская команда пополнилась тремя игроками из «Зауралья». Состав тюменского клуба пополнили защитник и два форварда. Все игроки имеют опыт участия в ВХЛ более трехсот матчей. ХК «Рубин» продолжает набор игроков в команду для нового сезона, который должен начаться в августе 2018 года.

#Новости#ХК Рубин#Александр Мязин#Спорт
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