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Правоохранительные органы Тюмени отметили 300-летие Российской полиции

26 мая 2018, 14:03
Около 150 сотрудников МВД и Росгвардии РФ 25 мая участвовали в праздничных мероприятиях посвященных 300-летию российской полиции.

Около 150 сотрудников МВД и Росгвардии 25 мая участвовали в праздничных мероприятиях посвященных 300-летию российской полиции.

Как пояснил Юрий Алтынов, 25 мая 1718 года Петр I подписал указ о назначении генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге. С этого момента началась история правоохранительных органов на территории современной России.

В торжественных мероприятиях по случаю юбилея работы правоохранительных структур приняли участие ветераны МВД. Десятки людей с цветами почтили память погибших сотрудников.

С праздником тюменских полицейских поздравили представители администрации области и другие официальные лица. Мероприятия завершились импровизированным парадом сотрудников правоохранительных структур.

Также в этот день состоялось награждение отличившихся сотрудников внутренних дел и ветеранов, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Праздники#МВД#Александр Мязин#Общество
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