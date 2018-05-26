Правоохранительные органы Тюмени отметили 300-летие Российской полиции

Около 150 сотрудников МВД и Росгвардии 25 мая участвовали в праздничных мероприятиях посвященных 300-летию российской полиции.
Как пояснил Юрий Алтынов, 25 мая 1718 года Петр I подписал указ о назначении генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге. С этого момента началась история правоохранительных органов на территории современной России.
В торжественных мероприятиях по случаю юбилея работы правоохранительных структур приняли участие ветераны МВД. Десятки людей с цветами почтили память погибших сотрудников.
С праздником тюменских полицейских поздравили представители администрации области и другие официальные лица. Мероприятия завершились импровизированным парадом сотрудников правоохранительных структур.
Также в этот день состоялось награждение отличившихся сотрудников внутренних дел и ветеранов, сообщает «Тюменская линия».