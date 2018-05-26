Дачников Тюмени проверят на онкологические заболевания

В мае 2018 года в Тюмени стартовал проект городских врачей «На дачу за здоровьем!». На данный момент, по замыслу организаторов,он направлен на профилактику онкологических заболеваний.

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