Дачников Тюмени проверят на онкологические заболевания

В мае 2018 года в Тюмени стартовал проект городских врачей «На дачу за здоровьем!». На данный момент, по замыслу организаторов,он направлен на профилактику онкологических заболеваний.
Находясь на своих дачных участках, горожане могут вызвать на дачу медиков одного из МКМЦ Тюмени и провести обследование.
Для этого представителям ДНТ или СНТ необходимо подать заявку и выделить место для медицинских палаток.
По словам представителя МКМЦ, дачники смогут пройти бесплатное обследование, а также проверить давление, уровень сахара в крови и многое другое, сообщает МКМЦ «Медицинский город».