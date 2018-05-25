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В Тюменской области из желудка мужчины достали 26 сверстков гашиша

25 мая 2018, 13:09
Ишимский городской суд приговорил 26-летнего жителя Республики Тыва к четырем годам заключения по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

По версии следствия, в феврале 2018 года злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Через месяц он отправился в Ишим, предварительно купив гашиш.

В конце марта мужчина прибыл в Ишим и был досмотрен сотрудниками МВД на привокзальной площади. Полицейским показалось странным, что мужчина приехал издалека и при нем не было ручной клади. Подозреваемый был доставлен в ОБ города, где в ходе рентгена было установлено множество предметов, находившихся в желудке. После промывания желудка сотрудники полиции изъяли 26 пакетов гашиша массой 107 граммов

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу. В конце мая Ишимский суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тюменского региона.

#Новости#Хранение наркотиков#Александр Мязин#Происшествия
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