В Тюменской области из желудка мужчины достали 26 сверстков гашиша

В конце марта мужчина прибыл в Ишим и был досмотрен сотрудниками МВД на привокзальной площади. Полицейским показалось странным, что мужчина приехал издалека и при нем не было ручной клади. Подозреваемый был доставлен в ОБ города, где в ходе рентгена было установлено множество предметов, находившихся в желудке. После промывания желудка сотрудники полиции изъяли 26 пакетов гашиша массой 107 граммов