В Тюмени обсудили проект по обучению и воспитанию детей-цыган

На сегодняшний момент в Тюмени и окрестных территориях проживает около 3 000 цыган. Городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени решает вопросы развития и воспитания детей цыган, а также их занятости. По словам чиновников, многое зависит от родителей, которые мотивируют детей посещать центры дополнительного образования и подготовки к школе.
Другой важный вопрос взаимодействия муниципальных властей и цыганских поселений касался работы спортивных площадок. Местные цыгане также предложили создать из их числа футбольную команду. Городские власти обещали рассмотреть данное предложение, сообщает Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.