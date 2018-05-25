В Тюмени обсудили проект по обучению и воспитанию детей-цыган

На сегодняшний момент в Тюмени и окрестных территориях проживает около 3 000 цыган. Городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени решает вопросы развития и воспитания детей цыган, а также их занятости. По словам чиновников, многое зависит от родителей, которые мотивируют детей посещать центры дополнительного образования и подготовки к школе.