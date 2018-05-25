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В Тюмени обсудили проект по обучению и воспитанию детей-цыган

25 мая 2018, 11:32
С 2017 года в РФ реализуется план по социальному и культурному развитию цыган. Проект разработан до 2019 года и в него входят мероприятия по интеграции разных национальностей, проводимые в областной столице.

На сегодняшний момент в Тюмени и окрестных территориях проживает около 3 000 цыган. Городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени решает вопросы развития и воспитания детей цыган, а также их занятости. По словам чиновников, многое зависит от родителей, которые мотивируют детей посещать центры дополнительного образования и подготовки к школе.

Другой важный вопрос взаимодействия муниципальных властей и цыганских поселений касался работы спортивных площадок. Местные цыгане также предложили создать из их числа футбольную команду. Городские власти обещали рассмотреть данное предложение, сообщает Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

#Новости#Спорт#Дни культуры народов#Александр Мязин#Общество
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