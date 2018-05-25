В «Одноклассниках» стартовал онлайн-курс для начинающих бизнесменов

На семинары заявлены ведущие предприниматели России, эксперты в области электронной торговли, основатели стартапов и специалисты по digital-продвижению. Посмотреть трансляцию смогут и обычные пользователи социальной сети, которые не только познакомятся с историями успеха приглашенных экспертов, но также получат практические навыки создания и продвижения возможных собственных проектов, сообщает пресс-служба «Одноклассников».