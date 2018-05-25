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В «Одноклассниках» стартовал онлайн-курс для начинающих бизнесменов

25 мая 2018, 07:04
«Одноклассники» подписали соглашение с «Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга» (ЦРПП) и объявили о создании совместного образовательного онлайн-проекта, предназначенного для начинающих бизнесменов.

«Одноклассники» подписали соглашение с «Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга» (ЦРПП) и объявили о создании совместного образовательного онлайн-проекта, предназначенного для начинающих бизнесменов.

В рамках реализации проекта начинающих предпринимателей ждут лекции по различным аспектам ведения бизнеса, мастер-классы, советы о том, как зарегистрировать бизнес, проводить сделки с недвижимостью, получать субсидии на развитие бизнеса и создавать успешные проекты с узнаваемым лицом.

На семинары заявлены ведущие предприниматели России, эксперты в области электронной торговли, основатели стартапов и специалисты по digital-продвижению. Посмотреть трансляцию смогут и обычные пользователи социальной сети, которые не только познакомятся с историями успеха приглашенных экспертов, но также получат практические навыки создания и продвижения возможных собственных проектов, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

#Новости#Предприниматели#Одноклассники#Бизнес#Наиль Каримов#Общество
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