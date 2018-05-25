Тюменцы стали пользоваться картами «Мир» в 3 раза чаще

Возглавляет рейтинг регионов с наиболее активными держателями национальных карт Москва, жители которой совершили 12,7 млн межбанковских транзакций по «Миру». Всего же в России в 1 квартале 2018 года было совершено 162,8 млн межбанковских транзакций в торговых терминалах.