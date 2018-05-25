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Тюменцы стали пользоваться картами «Мир» в 3 раза чаще

25 мая 2018, 15:02
За I квартал 2018 года в Тюменской области совершено 2,3 млн операций по картам «Мир». Это в 3 раза больше, чем в третьем квартале 2017 года.

За I квартал 2018 года в Тюменской области совершено 2,3 млн операций по картам «Мир». Это в 3 раза больше, чем в третьем квартале 2017 года.

В продуктовых магазинах жители региона тратили в среднем 439 рублей, а в предприятиях общественного питания – 348 рублей. Самые большие средние чеки зафиксированы в магазинах одежды – 1 962 рубля, при оплате социальных и государственных услуг – 1 740 рублей.

По итогам первого квартала 2018 года Тюменская область вошла в двадцатку регионов с наиболее активными держателями карт «Мир», в то же время, заняв 4 место среди остальных субъектов Уральского федерального округа по данному показателю.

Возглавляет рейтинг регионов с наиболее активными держателями национальных карт Москва, жители которой совершили 12,7 млн межбанковских транзакций по «Миру». Всего же в России в 1 квартале 2018 года было совершено 162,8 млн межбанковских транзакций в торговых терминалах.

Напомним, что на базе платежной карты «Мир» на сегодняшний день в УрФО реализованы многие крупные проекты. Например, жители Тюмени с весны прошлого года могут оплачивать проезд бесконтактной картой «Мир» на наземном городском транспорте.

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