nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменское предприятие получило серебро на конкурсе по франчайзингу

25 мая 2018, 11:06
Тюменская компания смогла завоевать второе место престижного российского конкурса в номинации «Лучшая агрофраншиза».

Тюменская компания смогла завоевать второе место престижного российского конкурса в номинации «Лучшая агрофраншиза».

Организации, занявшие призовые места, представят свои проекты на московской выставке, которая пройдет в рамках Всемирного форума по франчайзингу с 30 мая по 1 июня. Мероприятие организовано при поддержке Минэкономразвития РФ, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Как ожидается, выставка соберет около 6 000 участников, которые покажут свои разработки в области развития франшизы.

По словам организаторов, целью подобных конкурсов является отбор перспективных франшиз (товарных знаков) для тиражирования успешного опыта работы организаций на территории РФ. Это способствует развитию регионального бизнеса и обмену опытом в продвижении товаров и услуг в регионах, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Конкурс#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25