Тюменское предприятие получило серебро на конкурсе по франчайзингу

Организации, занявшие призовые места, представят свои проекты на московской выставке, которая пройдет в рамках Всемирного форума по франчайзингу с 30 мая по 1 июня. Мероприятие организовано при поддержке Минэкономразвития РФ, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Как ожидается, выставка соберет около 6 000 участников, которые покажут свои разработки в области развития франшизы.