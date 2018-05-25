Тюменское предприятие получило серебро на конкурсе по франчайзингу

Тюменская компания смогла завоевать второе место престижного российского конкурса в номинации «Лучшая агрофраншиза».
Организации, занявшие призовые места, представят свои проекты на московской выставке, которая пройдет в рамках Всемирного форума по франчайзингу с 30 мая по 1 июня. Мероприятие организовано при поддержке Минэкономразвития РФ, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Как ожидается, выставка соберет около 6 000 участников, которые покажут свои разработки в области развития франшизы.
По словам организаторов, целью подобных конкурсов является отбор перспективных франшиз (товарных знаков) для тиражирования успешного опыта работы организаций на территории РФ. Это способствует развитию регионального бизнеса и обмену опытом в продвижении товаров и услуг в регионах, сообщает «Вслух.ру».