Тюменские студенты вошли в команду волонтеров на ЧМ-2018

Тюмень в волонтерском движении FIFA 2018 представят Полина Никулина, Гульнара Таштимирова, Галина Лазаренко, Елизавета Попова из Института сервиса и отраслевого управления, Алина Гаврилова и Эльмира Аханова из Института промышленных технологий и инжиниринга, Людмила Буторина из Института геологии и нефтегазодобычи. Ранее эти девушки принимали участие в волонтерском проекте LOVT при Школе инженерного резерва ТИУ.