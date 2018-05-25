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Тюменские студенты вошли в команду волонтеров на ЧМ-2018

25 мая 2018, 14:33
Семь тюменских студентов ТИУ прошли собеседование, строгий отбор и вошли в команду волонтеров на ЧМ-2018. Все добровольцы — девушки.
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Тюмень

Семь тюменских студентов ТИУ прошли собеседование, строгий отбор и вошли в команду волонтеров на ЧМ-2018. Все добровольцы — девушки.

По словам специалиста Школы инженерного резерва ТИУ, руководителя делегации Ларисы Дацкевич, девушки, которые будут работать волонтерам, прошли часовое собеседование, обучение и строгий отбор добровольцев на Чемпионат.

Тюмень в волонтерском движении FIFA 2018 представят Полина Никулина, Гульнара Таштимирова, Галина Лазаренко, Елизавета Попова из Института сервиса и отраслевого управления, Алина Гаврилова и Эльмира Аханова из Института промышленных технологий и инжиниринга, Людмила Буторина из Института геологии и нефтегазодобычи. Ранее эти девушки принимали участие в волонтерском проекте LOVT при Школе инженерного резерва ТИУ.

Всего на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 будет работать порядка 15 тысяч волонтеров. Тюменские студенты будут задействованы в центре аккредитации, сообщает «Комсомольская правда».

#Новости#Волонтеры#ЧМ-2018#Спорт#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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