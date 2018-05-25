ТОП-3: мнения тюменцев об аквапарке «ЛетоЛето» и два урагана

На первом месте оказалось исследование общественного мнения по поводу тюменского аквапарка «ЛетоЛето». Редакция NashGorod.ru выясняла причины нежелания горожан идти в водный центр отдыха. Помимо высоких цен, тюменцев огорчила специфика горок и возможные большие очереди во время летнего сезона. Горожане указали и на скандальную популярность, которую «бывший Аквамарин» приобрел задолго до открытия. Родители маленьких тюменцев также отметили, что не уверены в безопасности своих детей.