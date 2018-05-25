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ТОП-3: мнения тюменцев об аквапарке «ЛетоЛето» и два урагана

25 мая 2018, 20:01
Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась массовым ДТП на улице Мельникайте, пожарами на Ямской, а также не утихающими спорами по поводу того, кто займет кресло губернатора Тюменской области. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.
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Тюмень

Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась массовым ДТП на улице Мельникайте, пожарами на Ямской, а также неутихающими спорами по поводу того, кто займет кресло губернатора Тюменской области. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.

На первом месте оказалось исследование общественного мнения по поводу тюменского аквапарка «ЛетоЛето». Редакция NashGorod.ru выясняла причины нежелания горожан идти в водный центр отдыха. Помимо высоких цен, тюменцев огорчила специфика горок и возможные большие очереди во время летнего сезона. Горожане указали и на скандальную популярность, которую «бывший Аквамарин» приобрел задолго до открытия. Родители маленьких тюменцев также отметили, что не уверены в безопасности своих детей.

Вторую строчку рейтинга заняла новость о последствиях урагана, который прошел в воскресенье минувшей недели. Во время фестиваля «Жара» сильный ветер снес палатки, а также доставил проблемы горожанам, пришедшим посмотреть на участников фестиваля «Экстрим-Экспо». От урагана пострадали строящиеся объекты и стены некоторых жилых зданий. Несколько горожан получили повреждения автомобили. Отметим, что многие тюменцы раскритиковали службу МЧС за позднюю рассылку сообщений о надвигающемся сильном ветре.

Замкнула тройку лидеров онлайн-трансляция, проводившаяся во время второго урагана, накрывшего город 24 мая. Сильный ветер снес остановку на Тобольском тракте, сорвал кровлю с некоторых зданий. Несколько деревьев не выдержали натиска стихии и упали, повредив припаркованные автомобили и несколько линий электропередач. Также непогода привела к отключению более чем 15 светофоров.

#Новости#Тюмень#Альбина#Общество
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