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На улице Энергетиков в Тюмени вспыхнула грузовая «ГАЗель»

25 мая 2018, 10:33
В Тюмени 25 мая утром загорелся автомобиль «ГАЗель». Инцидент произошел на улице Энергетиков, 44 А. В пожаре никто не пострадал, машина восстановлению не подлежит, сгорел мотор и кабина водителя.

На данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего. Одна из версий – замыкание электропроводки, сообщает паблик «ЧП и ДТП Тюмень».

Напомним, что 21 мая 2018 года в Тюмени на улице Ямской загорелись внедорожник и легковой автомобиль. Инцидент произошел в 00:30. Свидетели произошедшего сообщили о громком хлопке, после которого начался пожар. В соцсетях горожане рассказали, что оба автомобиля серьезно пострадали. У внедорожника практически полностью выгорел моторный отсек. Автомобиль «Kia» пострадал меньше, но весь левый бок машины оплавился из-за высокой температуры.

#Новости#ЧП#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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