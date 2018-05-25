На улице Энергетиков в Тюмени вспыхнула грузовая «ГАЗель»

Напомним, что 21 мая 2018 года в Тюмени на улице Ямской загорелись внедорожник и легковой автомобиль. Инцидент произошел в 00:30. Свидетели произошедшего сообщили о громком хлопке, после которого начался пожар. В соцсетях горожане рассказали, что оба автомобиля серьезно пострадали. У внедорожника практически полностью выгорел моторный отсек. Автомобиль «Kia» пострадал меньше, но весь левый бок машины оплавился из-за высокой температуры.