На экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили пенсионную реформу

«Пенсионные изменения — это же не сиюминутная тема, какие-то поправки, возможно, могут быть приняты уже в 2019 году, а какие-то продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — заявила Татьяна Голикова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
При этом ранее Татьяна Голикова сообщала, что правительство России пока не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста, пишут «Новые Известия».
В этом году Петербургский международный экономический форум прошел раньше, чем обычно — с 24 по 26 мая, это связано с тем, что Россия принимает Чемпионат мира по футболу.