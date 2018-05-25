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На экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили пенсионную реформу

25 мая 2018, 17:33
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в стране может начаться в 2019 году.

«Пенсионные изменения — это же не сиюминутная тема, какие-то поправки, возможно, могут быть приняты уже в 2019 году, а какие-то продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — заявила Татьяна Голикова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом ранее Татьяна Голикова сообщала, что правительство России пока не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста, пишут «Новые Известия».

В этом году Петербургский международный экономический форум прошел раньше, чем обычно — с 24 по 26 мая, это связано с тем, что Россия принимает Чемпионат мира по футболу.

#Новости#Пенсионная реформа#Россия#Наиль Каримов#Общество
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