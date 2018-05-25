На экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили пенсионную реформу

«Пенсионные изменения — это же не сиюминутная тема, какие-то поправки, возможно, могут быть приняты уже в 2019 году, а какие-то продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — заявила Татьяна Голикова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.