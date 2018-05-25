«Газпром нефть» и ТюмГУ утвердили программу сотрудничества на 2019 – 2020 годы

«Современные тенденции развития нефтяной отрасли требуют специалистов высокой квалификации, способных справляться с вызовами времени и решать междисциплинарные задачи при реализации проектов. Для подготовки таких кадров необходимы самые современные методы обучения и постоянное совершенствование образовательных программ. На это и направлена наша совместная работа с крупнейшими российскими вузами», – подчеркивает Вадим Яковлев.