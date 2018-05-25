«Газпром нефть» и ТюмГУ утвердили программу сотрудничества на 2019 – 2020 годы

ПАО «Газпром нефть» и Тюменский государственный университет утвердили программу сотрудничества на 2019 – 2020 гг. Дополнительное соглашение (Стратегическое подписано в феврале 2016 года) по этому поводу было оформлено на полях Петербургского международного экономического форума первым заместителем генерального директора компании Вадимом Яковлевым и ректором университета Валерием Фальковым.
«Взаимодействие с «Газпром нефтью» – пример успешного сотрудничества университета и бизнеса. Поддержка компании позволяет нам развивать новые перспективные направления, применять инновационные образовательные технологии, обеспечивая нашим выпускникам достойное место в экономике будущего» – комментирует Валерий Фальков.
Надо заметить, что в этом сотрудничестве, ведущем отсчет с 2013 года, строго соблюдается паритет интересов.
«Современные тенденции развития нефтяной отрасли требуют специалистов высокой квалификации, способных справляться с вызовами времени и решать междисциплинарные задачи при реализации проектов. Для подготовки таких кадров необходимы самые современные методы обучения и постоянное совершенствование образовательных программ. На это и направлена наша совместная работа с крупнейшими российскими вузами», – подчеркивает Вадим Яковлев.
Именно с этих позиций «Газпром нефть» поддерживает развитие Политехнической школы ТюмГУ. На её базе ведется подготовка специалистов по концептуальному инжинирингу, способных создавать интегрированные проекты разработки месторождений. Программа обучения разработана при поддержке ведущих экспертов нефтяной компании на основе принципов практико-ориентированного обучения (CDIO), специалисты компании привлекаются в качестве преподавателей Школы.
В 2016 году в ТюмГУ стартовал первый набор на двухлетнюю магистерскую программу «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа». «Газпром нефть» гарантировала выпускникам магистратуры приоритетное рассмотрение их кандидатур в конкурсе при найме на профильные должности.