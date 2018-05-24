В Тюменской области отопительный сезон завершается без аварий

Кроме того, пресс-служба Департамента ЖКХ Тюменской области сообщает, что в этом сезоне снизилось число технических инцидентов на сетях. Во время отопительного сезона 2016-17 годов было зафиксировано более четырех тысяч повреждений, большая часть из которых произошла на тепловых сетях. В этом сезоне их чуть меньше.