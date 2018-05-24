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В Тюменской области отопительный сезон завершается без аварий

24 мая 2018, 15:03
Отопительный сезон 2017-18 годов Тюменская область завершает без серьезных аварий. Об этом свидетельствует анализ работы инженерной инфраструктуры региона в осенне-зимний период.

Отопительный сезон 2017-18 годов Тюменская область завершает без серьезных аварий. Об этом свидетельствует анализ работы инженерной инфраструктуры региона в осенне-зимний период.

Кроме того, пресс-служба Департамента ЖКХ Тюменской области сообщает, что в этом сезоне снизилось число технических инцидентов на сетях. Во время отопительного сезона 2016-17 годов было зафиксировано более четырех тысяч повреждений, большая часть из которых произошла на тепловых сетях. В этом сезоне их чуть меньше.

Немаловажную роль в снижении числа технических инцидентов играют и органы местного самоуправления, которые разрабатывают мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ, сообщает «АиФ Тюмень».

Ранее заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов заявлял, что если в областной столице в ближайшие дни сохранится теплая погода, отопление может быть отключено 25 мая.

#Новости#Отопительный сезон#Тюменская область#Недвижимость#Наиль Каримов#Общество
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