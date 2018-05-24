В Тюменской области отопительный сезон завершается без аварий

Отопительный сезон 2017-18 годов Тюменская область завершает без серьезных аварий. Об этом свидетельствует анализ работы инженерной инфраструктуры региона в осенне-зимний период.
Кроме того, пресс-служба Департамента ЖКХ Тюменской области сообщает, что в этом сезоне снизилось число технических инцидентов на сетях. Во время отопительного сезона 2016-17 годов было зафиксировано более четырех тысяч повреждений, большая часть из которых произошла на тепловых сетях. В этом сезоне их чуть меньше.
Немаловажную роль в снижении числа технических инцидентов играют и органы местного самоуправления, которые разрабатывают мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ, сообщает «АиФ Тюмень».
Ранее заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов заявлял, что если в областной столице в ближайшие дни сохранится теплая погода, отопление может быть отключено 25 мая.