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В Тюменской области назначили нового омбудсмена

24 мая 2018, 12:33
В четверг, 24 мая, на заседании Думы Тюменской области выбрали регионального уполномоченного по правам человека. Им стал действующий омбудсмен Сергей Миневцев. Срок его полномочий составит пять лет.

В четверг, 24 мая, на заседании Думы Тюменской области выбрали регионального уполномоченного по правам человека. Им стал действующий омбудсмен Сергей Миневцев. Срок его полномочий составит пять лет.

На должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области претендовали три кандидата. Один из них — Павел Кусков, его кандидатуру на эту должность предложил лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин.

Вторым кандидатом стал тюменский общественник Юрий Рябцев, он был предложен на должность обществом защиты прав потребителей «Оберег». Бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который 18 мая стал министром строительства России, предложил на эту должность действующего омбудсмена Сергея Миневцева.

Кандидатуру Рябцева не поддержал никто из депутатов, за Кускова проголосовали шесть народных избранников, за Миневцева — 40 парламентариев.

После оглашения итогов голосования Сергей Миневцев принес присягу и пообещал защищать права и свободы человека и гражданина и руководствоваться только законами и голосом совести. Срок полномочий Сергея Миневцева на посту регионального уполномоченного по правам человека составит пять лет, сообщает «РБК Тюмень».

#Новости#Омбудсмен#Тюменская область#Права человека#Наиль Каримов#Общество
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