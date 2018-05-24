В Тюменской области назначили нового омбудсмена

После оглашения итогов голосования Сергей Миневцев принес присягу и пообещал защищать права и свободы человека и гражданина и руководствоваться только законами и голосом совести. Срок полномочий Сергея Миневцева на посту регионального уполномоченного по правам человека составит пять лет, сообщает «РБК Тюмень».