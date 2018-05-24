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В Тюмени обсудили преображение городской среды

24 мая 2018, 07:31
В Тюмени прошел фестиваль креативной урбанистики «Точка сборки». Его главная цель – творчески преобразить пустырь в логу реки Тюменки.

Один из приглашенных экспертов фестиваля отметил, что внутренняя городская среда развивается по советской традиции. Памятники и арт-объекты несут нравоучительную смысловую нагрузку. Данный факт, по мнению эксперта, не очень нравится современной молодежи.

В свою очередь представитель городской администрации отметил низкую активность горожан в вопросах обсуждения изменений городской среды. Тюменцы практически не предлагают своих идей, а за предлагаемые проекты арт-объектов голосует небольшое количество горожан. В качестве примера был приведен объект с гербом города на улице Республики, к установке которого жители отнеслись негативно.

Для того, чтобы внутреннее устройство города соответствовало требованиям и запросам жителей, необходимо, чтобы они активно участвовали в процессе создания новых арт-объектов, спорили, отвергали, предлагали, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Художники#Городская среда#Река Тюменка#Алексей Колесов#Общество
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