В Тюмени обсудили преображение городской среды

Один из приглашенных экспертов фестиваля отметил, что внутренняя городская среда развивается по советской традиции. Памятники и арт-объекты несут нравоучительную смысловую нагрузку. Данный факт, по мнению эксперта, не очень нравится современной молодежи.
В свою очередь представитель городской администрации отметил низкую активность горожан в вопросах обсуждения изменений городской среды. Тюменцы практически не предлагают своих идей, а за предлагаемые проекты арт-объектов голосует небольшое количество горожан. В качестве примера был приведен объект с гербом города на улице Республики, к установке которого жители отнеслись негативно.
Для того, чтобы внутреннее устройство города соответствовало требованиям и запросам жителей, необходимо, чтобы они активно участвовали в процессе создания новых арт-объектов, спорили, отвергали, предлагали, сообщает «Вслух.ру».