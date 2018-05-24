В Тюмени обсудили преображение городской среды

В свою очередь представитель городской администрации отметил низкую активность горожан в вопросах обсуждения изменений городской среды. Тюменцы практически не предлагают своих идей, а за предлагаемые проекты арт-объектов голосует небольшое количество горожан. В качестве примера был приведен объект с гербом города на улице Республики, к установке которого жители отнеслись негативно.