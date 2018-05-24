У жителя Тюмени во время досмотра было обнаружено около 4,5 граммов «спайса»

Во время патрулирования в одном из районов Тюмени, внимание сотрудников Росгвардии привлекли два мужчины, которые вели себя подозрительно. После установления личности выяснилось, что один из мужчин ранее был судим за приобретение наркотиков.
При виде патрульного автомобиля оба мужчины стали проявлять нервозность, оглядываться и прятать лица. Подобное поведение насторожило патрульных.
Во время проверки документов мужчины заметно нервничали и не могли точно объяснить, что они делают в этом районе. При досмотре у одного из них сотрудники Росгвардии обнаружили полиэтиленовый пакет.
Со слов мужчины, содержимое пакета является «спайсом», который он приобрел для личного употребления. Его слова подтвердила проведенная экспертиза, определившая содержание пакета как наркотическое вещество весом 4,46 грамма, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.