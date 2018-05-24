У жителя Тюмени во время досмотра было обнаружено около 4,5 граммов «спайса»

Во время патрулирования одного из районов Тюмени сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно. При проверке документов выяснилось, что один из мужчин ранее был судим за приобретение наркотиков.