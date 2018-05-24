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У жителя Омска украли ноутбук на тюменском вокзале

24 мая 2018, 16:03
Омич лишился дорогостоящего ноутбука, личных вещей и документов после распития алкогольных напитков со случайным знакомым на тюменском вокзале. Злоумышленник задержан, похищенное возвращено законному владельцу.
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Тюмень

Омич лишился дорогостоящего ноутбука, личных вещей и документов после распития алкогольных напитков со случайным знакомым на тюменском вокзале. Злоумышленник задержан, похищенное возвращено законному владельцу.

В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте обратился житель Омска, который сообщил, что 14 мая у него пропала сумка с личными вещами на железнодорожном вокзале станции Тюмень.

Транспортные полицейские в ходе проведенного расследования выяснили, что житель Омска познакомился на вокзале с неким мужчиной, с которым они позднее распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемый отлучился, попросив перед этим нового знакомого присмотреть за его вещами. Когда он вернулся, ни нового знакомого, ни сумки в зале ожидания не оказалось.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника, им оказался ранее многократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе и убийство, уроженец Шатровского района Курганской области. Подозреваемый был задержан.

Документы потерпевшего, ноутбук и другие личные вещи были обнаружены в ходе обыска по месту жительства фигуранта. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

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