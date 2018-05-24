У жителя Омска украли ноутбук на тюменском вокзале

Транспортные полицейские в ходе проведенного расследования выяснили, что житель Омска познакомился на вокзале с неким мужчиной, с которым они позднее распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемый отлучился, попросив перед этим нового знакомого присмотреть за его вещами. Когда он вернулся, ни нового знакомого, ни сумки в зале ожидания не оказалось.