Тюмень накрыла гроза со штормовыми порывами ветра

В Тюмень пришла очередная волна непогоды — сегодня, 24 мая, на город обрушился грозовой дождь, сопровождающийся шквалом. Метеослужба аэропорта Рощино предупредила, что в окрестностях города ожидаются порывы ветра скоростью до 28 метров в секунду.
По сведениям синоптиков, тучи затянули небо в начале третьего часа дня. После этого началась первая в 2018 году гроза, сопровождающаяся ливневым дождем с градом.
Днем ранее главное управление МЧС по Тюменской области предупреждало тюменцев об усилении ветра с 20 часов 23 мая до 20 часов 24 мая. Прогнозы спасательного ведомства оправдались. Жителей города просят проявлять осторожность в период неблагоприятных погодных явлений.
Стоит отметить, что 20 мая по Тюменской области прошел ураган. В определенных районах города скорость ветра достигала 26 м/с. По данным медиков, за помощью в травмпункты в тот день обратилось более 40 человек. Стихия также нанесла ущерб автовладельцам и городскому хозяйству - шквал ломал ветви деревьев, срывал ограждения и кровлю со зданий.