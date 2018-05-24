Тюмень накрыла гроза со штормовыми порывами ветра

Стоит отметить, что 20 мая по Тюменской области прошел ураган. В определенных районах города скорость ветра достигала 26 м/с. По данным медиков, за помощью в травмпункты в тот день обратилось более 40 человек. Стихия также нанесла ущерб автовладельцам и городскому хозяйству - шквал ломал ветви деревьев, срывал ограждения и кровлю со зданий.