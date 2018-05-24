Мужчина получил квартиру в Упорово после жалобы в местную прокуратуру

В Упорово 54-летний мужчина получил жилье благодаря действиям местной прокуратуры. В январе 2018 года его квартира сгорела и он остался без жилья.
По сообщениям СМИ, январский пожар в квартире возник из-за замыкания электропроводки. В результате инцидента его жилье стало непригодным для проживания.
Пострадавший множество раз обращался с просьбами к городским властям о помощи, но никакой реакции от чиновников не получил.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством граждане, у которых единственные жилье непригодно для проживания из-за ЧП, могут рассчитывать на выделение жилплощади из маневренного городского фонда.
Мужчина обратился в местную прокуратуру. В ходе проверки действий администрации Упорово прокуроры вынесли предписание на выделение временного жилья пострадавшему. На данный момент пострадавшему выделена однокомнатная квартира по договору социального найма, сообщает «Вслух.ру».