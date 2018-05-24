Альбир Крганов: России необходим закон об изучении национальных языков

По словам Альбира Рифкатовича, еще в советское время, после объединения большого количества республик со своим языком, со своим культурно-историческим укладом, русский стал средством объединения разных национальностей в одно большое государство. Единый язык стал средством образования и просвещения, инструментом цивилизации общества.
При этом в союзных республиках наряду с русским в школах изучались и национальные языки, он являлся и языком, обслуживающим деловую сферу.
Подобная практика сохранилась и после распада СССР. В настоящее время вместе с русским языком школьники получают возможность изучать свой родной. В небольших населенных пунктах, основная часть населения которых принадлежит к одной этнической группе, не возникает проблем в сфере изучения родного языка.
Но встает вопрос, как удовлетворить право на изучение родного языка в образовательных учреждениях, где обучается большое количество представителей разных национальностей? Эта же проблема есть и в больших регионах, где наряду с титульной нацией проживают представители других этнических групп.
В этом контексте не менее важным является и то, как соблюсти права всех родителей, желающих, чтобы их ребенок изучал родной язык в образовательной школе? С этой точки зрения отсутствие подобной возможности можно интерпретировать как дискриминацию в сфере образования.
Вопрос правового регулирования в сфере изучения национального языка очень сложный и требует детальной проработки. Важно не получить обратный эффект, когда навязывание национального языка станет для ребенка обузой и сформирует негативное отношение к родному языку и культуре. Также не стоит придавать этому вопросу излишний политический оттенок, раскалывать общество на национальной почве.
Государство со своей стороны обязано гарантировать конституционные права граждан на изучение родного языка, а те, в свою очередь, через духовных лидеров этнических групп вести разъяснительную и пропагандистскую работу.
Общественная палата РФ планирует обсуждение законопроекта по свободному выбору изучения национального языка с привлечением экспертов и ученых.
В целом вопрос изучения национального языка должен стать фактором сплочения и объединения общества, приводит слова Альбира Крганова ИА REGNUM.