Владимир Маминов ушел с поста главного тренера ФК «Тюмень»

Владимир Маминов покинул пост главного тренера футбольной команды «Тюмень». О том, кто займет его место, пока неизвестно.
Бывший игрок столичного «Локомотива» возглавил тюменскую команду в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера ФК «Тюмень» Александра Ивченко.
За время, когда «Тюмень» возглавлял Владимир Маминов, футбольный клуб провел 28 матчей в первенстве ФНЛ, одержав 7 побед и потерпев 13 поражений.
По итогам сезона черно-белые заняли предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ и вылетели в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), сообщает «РИА Новости».