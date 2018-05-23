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Владимир Маминов ушел с поста главного тренера ФК «Тюмень»

23 мая 2018, 18:34
Владимир Маминов покинул пост главного тренера футбольной команды «Тюмень». О том, кто займет его место, пока неизвестно.

Владимир Маминов покинул пост главного тренера футбольной команды «Тюмень». О том, кто займет его место, пока неизвестно.

Бывший игрок столичного «Локомотива» возглавил тюменскую команду в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера ФК «Тюмень» Александра Ивченко.

За время, когда «Тюмень» возглавлял Владимир Маминов, футбольный клуб провел 28 матчей в первенстве ФНЛ, одержав 7 побед и потерпев 13 поражений.

По итогам сезона черно-белые заняли предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ и вылетели в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), сообщает «РИА Новости».

#Новости#ФК Тюмень#Футбол#Наиль Каримов#Спорт
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