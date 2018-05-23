В Тюмени отопительный сезон завершится 25 мая

Отопительный сезон в России завершается тогда, когда в том или ином городе на протяжении пяти дней подряд температура воздуха будет не ниже 8 градусов тепла. Сегодня, 23 мая, идут четвертые сутки, когда температура воздуха на улице превышает пороговое значение, заявил Павел Перевалов. Данная норма появилась в стране еще в 1960-х годах. По мнению ученых, через несколько дней после установления теплой погоды вероятность возвращения холодов снижается.