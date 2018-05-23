В Тюмени отопительный сезон завершится 25 мая

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов назвал дату завершения отопительного сезона в областной столице. По его словам, батареи перестанут нагреваться 25 мая.
Отопительный сезон в России завершается тогда, когда в том или ином городе на протяжении пяти дней подряд температура воздуха будет не ниже 8 градусов тепла. Сегодня, 23 мая, идут четвертые сутки, когда температура воздуха на улице превышает пороговое значение, заявил Павел Перевалов. Данная норма появилась в стране еще в 1960-х годах. По мнению ученых, через несколько дней после установления теплой погоды вероятность возвращения холодов снижается.
Также заместитель главы администрации города пояснил, что отопление не может быть отключено, если днем на улице тепло, а ночью температура воздуха едва достигает 5 градусов тепла.
В прошлом году отопительный сезон закончился 18 мая, в 2016 году — 19 апреля, сообщает «Комсомольская правда».