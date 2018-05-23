В селе Королево при пожаре погиб человек

Сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило на пульт дежурного в 21:29. На тушение пожара были отправлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Огонь удалось потушить всего через 15 минут, однако в обломках сгоревшего дома был найдет мертвый мужчина 1953 года рождения. Он погиб в результате происшествия, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.