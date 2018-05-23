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В селе Королево при пожаре погиб человек

23 мая 2018, 17:02
Во вторник, 22 мая, в тюменском селе Королево произошел пожар в двухквартирном доме. Несмотря на то, что возгорание было потушено всего через 15 минут, огонь унес жизнь человека.

Во вторник, 22 мая, в тюменском селе Королево произошел пожар в двухквартирном доме. Несмотря на то, что возгорание было потушено всего через 15 минут, огонь унес жизнь человека.

Сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило на пульт дежурного в 21:29. На тушение пожара были отправлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Огонь удалось потушить всего через 15 минут, однако в обломках сгоревшего дома был найдет мертвый мужчина 1953 года рождения. Он погиб в результате происшествия, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По словам дознавателей, работавших на месте происшествия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает «АиФ Тюмень».

Похожий случай произошел в частном двухэтажном деревянном доме, расположенном в СНТ «Источник», где в огне погиб пожилой мужчина.

#Аналитика#Тюменская область#Гибель на пожаре#Наиль Каримов
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