«Умный ошейник» тюменского студента покажет хозяину местонахождение питомца

Студент ТюмГУ изобрел специальный ошейник, с помощью которого хозяин может контролировать местонахождение своего питомца. Изобретение будет работать совместно со специальным мобильным приложением, которое подскажет владельцу, где в данный момент находится его четвероногий друг.