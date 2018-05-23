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«Умный ошейник» тюменского студента покажет хозяину местонахождение питомца

23 мая 2018, 07:33
Студент ТюмГУ изобрел специальный ошейник, с помощью которого хозяин может контролировать местонахождение своего питомца. Изобретение будет работать совместно со специальным мобильным приложением, которое подскажет владельцу, где в данный момент находится его четвероногий друг.

По словам разработчика, данное устройство найдет своего покупателя. Подобных товаров на российском рынке представлено не много, все они иностранного производства и стоят достаточно дорого.

В настоящее время устройство проходит испытания, команда разработчиков вносит необходимые усовершенствования для более корректной работы. На это потребуется несколько месяцев.

Добавим, что благодаря своему изобретению его автор прошел в полуфинал международного конкурса среди IT-специалистов, сообщает «Комсомольская правда».

#Аналитика#Научные изобретения#Собака#Домашние животные#Алексей Колесов
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