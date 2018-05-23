«Умный ошейник» тюменского студента покажет хозяину местонахождение питомца

По словам разработчика, данное устройство найдет своего покупателя. Подобных товаров на российском рынке представлено не много, все они иностранного производства и стоят достаточно дорого.
В настоящее время устройство проходит испытания, команда разработчиков вносит необходимые усовершенствования для более корректной работы. На это потребуется несколько месяцев.
Добавим, что благодаря своему изобретению его автор прошел в полуфинал международного конкурса среди IT-специалистов, сообщает «Комсомольская правда».