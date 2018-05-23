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Тюменец обвиняется в фиктивной регистрации 130 мигрантов

23 мая 2018, 10:11
В Тюмени направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 130 мигрантов.

Прокуратура ЦАО Тюмени направила в суд уголовное дело на основании ст. 322.3 УК РФ против 31-летнего тюменца, зарегистрировавшего 130 мигрантов.

Из материалов дела следует, что тюменец с 29 ноября 2016 года по 20 июля 2017 года направлял уведомления о прибытии и проживании в двухкомнатной квартире 130 мигрантов из Киргизии, Азербайджана и других стран СНГ. Следствие считает, что регистрация мигрантов носит фиктивный характер и граждане других стран не планировали проживать в данный квартире.

Согласно УК РФ, фиктивной постановкой на учет понимается регистрация без намерения проживания в помещении. На данный момент дело передано мировому судье для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит крупный штраф либо общественные работы, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Аналитика#Регистрация мигрантов#Александр Мязин
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