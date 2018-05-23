Тюменец обвиняется в фиктивной регистрации 130 мигрантов

Из материалов дела следует, что тюменец с 29 ноября 2016 года по 20 июля 2017 года направлял уведомления о прибытии и проживании в двухкомнатной квартире 130 мигрантов из Киргизии, Азербайджана и других стран СНГ. Следствие считает, что регистрация мигрантов носит фиктивный характер и граждане других стран не планировали проживать в данный квартире.