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Новая велодорожка соединит набережную реки Туры и Гилевскую рощу в Тюмени

23 мая 2018, 12:04
Набережную реки Туры и Гилевскую рощу в Тюмени соединит новая велодорожка. На данный момент проект уже разработан. Как ожидается, строители приступят к работе в 2019 году.

По сообщениям городских властей, велосипедная дорожка пройдет от набережной на улице Республики до улицы Профсоюзной.

Также до конца 2018 года будет обустроена велодорожка с улицы 50 лет Октября до Гилевской рощи, а на улице Вербной установят светофор с кнопкой для пешеходов.

Администрация города намерена соединить два крупных парка города и снизить нагрузку на автодорогах областной столицы, сообщает «Тюменская линия».

Стоит отметить, что в мае 2017 года администрация Тюмени озвучила планы по строительству 200 км велосипедных дорожек в городе, из которых 38 км на тот момент уже было построено. Отмечается, что с каждым годом любителей велосипедов в городе становится все больше.

#Аналитика#Велодорожки#Александр Мязин
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