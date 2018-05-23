Новая велодорожка соединит набережную реки Туры и Гилевскую рощу в Тюмени

По сообщениям городских властей, велосипедная дорожка пройдет от набережной на улице Республики до улицы Профсоюзной.
Также до конца 2018 года будет обустроена велодорожка с улицы 50 лет Октября до Гилевской рощи, а на улице Вербной установят светофор с кнопкой для пешеходов.
Администрация города намерена соединить два крупных парка города и снизить нагрузку на автодорогах областной столицы, сообщает «Тюменская линия».
Стоит отметить, что в мае 2017 года администрация Тюмени озвучила планы по строительству 200 км велосипедных дорожек в городе, из которых 38 км на тот момент уже было построено. Отмечается, что с каждым годом любителей велосипедов в городе становится все больше.