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Экоактивисты Тюмени собрали 2200 кг батареек для переработки

23 мая 2018, 11:34
На сегодняшний день тюменские экологические активисты подготовили огромную партию использованных батареек на переработку. Как сообщают волонтеры движения, всего удалось собрать 2200 кг отходов.

На сегодняшний день тюменские экологические активисты подготовили огромную партию использованных батареек на переработку. Как сообщают волонтеры движения, всего удалось собрать 2200 кг отходов.

Между тем тюменским экологам пришлось долго искать спонсора, так как единственный в России завод по переработке использованных батареек в Челябинске принимает сырье по 110 рублей за кг. Волонтерам помог меценат из Салехарда.

При этом экологи напоминают тюменцам, что использованные батарейки – это отходы 2 класса опасности и выбрасывать их вместе с обычном бытовым мусором нельзя, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что с ноября 2017 года сразу по нескольким адресам в разных районах областного центра установили новые «гринбоксы» для сбора батареек. Сбор отходов ведется на улицах Станислава Карнацевича, 14; Даудельная, 11; Советская, 55; Чаплина, 121; Депутатская, 129.

#Аналитика#Батарейки#Александр Мязин
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