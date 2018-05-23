Два случая клещевого боррелиоза зафиксировано в Тюменской области

С начала года более 2 900 жителей Тюменского региона пострадали от укусов клещей, из них 704 – дети.
По данным Роспотребнадзора, на 21 мая также зафиксировано два случая клещевого боррелиоза в области. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в областной столице, Ялуторовске, Ишиме. Между тем отмечается, что общее число обращений снизилось по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза.
В ходе профилактики врачи исследовали 355 клещей, снятых с жителей города, на клещевой энцефалит. Из них один был заражен этим заболеванием. Более того, обнаружено 54 клеща с возбудителем клещевого боррелиоза.
В настоящее время в городах области и лесной зоне проводится обработка против клещей. Наибольшее внимание уделено местам массового отдыха горожан, территории детских садов, школ, медучреждений, объектов культуры и спорта. Всего обработано 3 800 га территорий из 6 000 га.
Стоит отметить, что на 7 мая в области было зафиксировано 999 случаев укуса клещей. По всей стране таких случаев зафиксировано около 90 000. Около 2 млн человек получили прививки от клещевого энцефалита. В целом в РФ общее количество укусов клещей снизилось на 5%. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что данная тенденция продолжится и в будущем году, сообщает «Вслух.ру».