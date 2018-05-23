Два случая клещевого боррелиоза зафиксировано в Тюменской области

Стоит отметить, что на 7 мая в области было зафиксировано 999 случаев укуса клещей. По всей стране таких случаев зафиксировано около 90 000. Около 2 млн человек получили прививки от клещевого энцефалита. В целом в РФ общее количество укусов клещей снизилось на 5%. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что данная тенденция продолжится и в будущем году, сообщает «Вслух.ру».