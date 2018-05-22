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Жители старой Лесобазы в течение 5 лет получат новое жилье

22 мая 2018, 08:03
Тюменцы, проживающие в ветхом жилье по улице Камчатской, в течение 5 лет переедут в новое благоустроенное жилье. С 21 мая начался процесс решения процедурных вопросов, которые рассматриваются на встрече жильцов с представителями городской администрации.

На первом этапе необходимо провести экспертную оценку жилищного фонда для признания его аварийным. Без этого дома не могут быть включены в программу переселения.

Также жильцам разъясняют все тонкости процедуры оценки жилищного фонда и включения его в программу переселения. Например, без общего решения жителей дома невозможно начать даже процедуру оценки.

После того, как дом будет признан аварийным, жители начнут оплачивать коммунальные услуги по сниженному вдвое тарифу, помимо этого, они освобождаются от сборов на проведение ремонта здания. За счет этих льгот жильцы смогут компенсировать затраты на проведение экспертной оценки, сообщает «Вслух.ру».

#Аналитика#Ветхое жилье#Переселение#Лесобаза#Недвижимость#Алексей Колесов
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