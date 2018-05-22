Жители старой Лесобазы в течение 5 лет получат новое жилье

После того, как дом будет признан аварийным, жители начнут оплачивать коммунальные услуги по сниженному вдвое тарифу, помимо этого, они освобождаются от сборов на проведение ремонта здания. За счет этих льгот жильцы смогут компенсировать затраты на проведение экспертной оценки, сообщает «Вслух.ру».