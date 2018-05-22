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Врачи спасли 17-летнюю тюменку, упавшую с балкона седьмого этажа

22 мая 2018, 12:46
В Тюмени с балкона седьмого этажа выпала 17-летняя девушка. Пострадавшая была доставлена в Областную клиническую больницу № 2, где у нее были диагностированы множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несмотря на тяжесть травм, врачам удалось спасти ее жизнь.
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Тюмень

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Девушка была помещена в операционную ОКБ № 2, где врачи восстановили ее скелет, соединив костные отломки при помощи фиксирующих конструкций. Впрочем, первыми приняли пострадавшую анестезиологи-реаниматологи. Именно они обеспечили предоперационную подготовку и анестезиологическое пособие во время операции.

Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. 21 мая девушка была переведена из реанимации в профильное отделение. Она продолжает получать все необходимое лечение. В настоящее время прогноз о дальнейшем состоянии пострадавшей благоприятный, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

#Аналитика#Тюмень#ОКБ №2#Наиль Каримов
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