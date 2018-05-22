Врачи спасли 17-летнюю тюменку, упавшую с балкона седьмого этажа

.
Девушка была помещена в операционную ОКБ № 2, где врачи восстановили ее скелет, соединив костные отломки при помощи фиксирующих конструкций. Впрочем, первыми приняли пострадавшую анестезиологи-реаниматологи. Именно они обеспечили предоперационную подготовку и анестезиологическое пособие во время операции.
Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. 21 мая девушка была переведена из реанимации в профильное отделение. Она продолжает получать все необходимое лечение. В настоящее время прогноз о дальнейшем состоянии пострадавшей благоприятный, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.