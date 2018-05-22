Врачи спасли 17-летнюю тюменку, упавшую с балкона седьмого этажа

В Тюмени с балкона седьмого этажа выпала 17-летняя девушка. Пострадавшая была доставлена в Областную клиническую больницу № 2, где у нее были диагностированы множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несмотря на тяжесть травм, врачам удалось спасти ее жизнь.

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