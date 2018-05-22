Тюменца отправят под суд за совершение двойного убийства и угон автомобиля

Прокуратура Тюменской области завершила расследование двойного убийства и угона автомобиля. Преступления были совершены в ночь на 9 декабря 2017 года.
По версии следствия, 42-летний житель Тюмени после распития спиртных напитков в ходе ссоры с супругой схватил кухонный нож и нанес ей более 30 ударов. В этот момент на звуки потасовки из комнаты вышла подруга дочери от первого брака женщины. Фигурант, испугавшись, что его могут изобличить в совершении преступления, напал на 18-летнюю девушку, нанеся и ей около 30 ударов ножом. Обе женщины от полученных травм скончались на месте.
После совершения преступлений фигурант вынес из дома драгоценности, личные вещи и банковскую карту супруги. Также мужчина забрал ключи от автомобиля Mitsubishi Colt, который принадлежал убитой девушке.
Мужчина был задержан 9 декабря прошлого года в Курганской области. Он не справился с управлением угнанного автомобиля, в результате чего машина слетела в кювет. Похищенное имущество было изъято при задержании фигуранта.
По данному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине за совершенные преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.