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Тюменца отправят под суд за совершение двойного убийства и угон автомобиля

22 мая 2018, 18:03
Прокуратура Тюменской области завершила расследование двойного убийства и угона автомобиля. Преступления были совершены в ночь на 9 декабря 2017 года.
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Суд

Прокуратура Тюменской области завершила расследование двойного убийства и угона автомобиля. Преступления были совершены в ночь на 9 декабря 2017 года.

По версии следствия, 42-летний житель Тюмени после распития спиртных напитков в ходе ссоры с супругой схватил кухонный нож и нанес ей более 30 ударов. В этот момент на звуки потасовки из комнаты вышла подруга дочери от первого брака женщины. Фигурант, испугавшись, что его могут изобличить в совершении преступления, напал на 18-летнюю девушку, нанеся и ей около 30 ударов ножом. Обе женщины от полученных травм скончались на месте.

После совершения преступлений фигурант вынес из дома драгоценности, личные вещи и банковскую карту супруги. Также мужчина забрал ключи от автомобиля Mitsubishi Colt, который принадлежал убитой девушке.

Мужчина был задержан 9 декабря прошлого года в Курганской области. Он не справился с управлением угнанного автомобиля, в результате чего машина слетела в кювет. Похищенное имущество было изъято при задержании фигуранта.

По данному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине за совершенные преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

#Аналитика#Убийство#Суд#Тюмень#Наиль Каримов
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