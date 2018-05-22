Тюменца отправят под суд за совершение двойного убийства и угон автомобиля

По версии следствия, 42-летний житель Тюмени после распития спиртных напитков в ходе ссоры с супругой схватил кухонный нож и нанес ей более 30 ударов. В этот момент на звуки потасовки из комнаты вышла подруга дочери от первого брака женщины. Фигурант, испугавшись, что его могут изобличить в совершении преступления, напал на 18-летнюю девушку, нанеся и ей около 30 ударов ножом. Обе женщины от полученных травм скончались на месте.