Тюмень не вошла в рейтинг самых матерящихся городов России

Агентство «Zoom Market» составило рейтинг из 30 городов России, где чаще всего употребляют матерные слова. В тройку лидеров вошли Пермь, Воронеж и Иваново.
В ходе исследования жителям крупных городов РФ методом интервью задавались несколько вопросов об употреблении нецензурных выражений в быту.
По итогам исследования в ТОП-10 также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Между тем Тюмень в рейтинг не попала.
Отметим, что общая выборка в опросе составила 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. На антирейтинг уже отреагировали власти Иваново. По официальным сообщениям муниципалитета, подобные опросы не могут отражать объективность исследований, а сам город является культурным и «замечательным», сообщили в администрации.
По мнению доктора филологических наук Максима Кронгауза, выявить частоту употребления нецензурной речи довольно сложно и для этого недостаточно простого опроса граждан, сообщают «Новые известия».