Тюмень не вошла в рейтинг самых матерящихся городов России

Отметим, что общая выборка в опросе составила 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. На антирейтинг уже отреагировали власти Иваново. По официальным сообщениям муниципалитета, подобные опросы не могут отражать объективность исследований, а сам город является культурным и «замечательным», сообщили в администрации.