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Тюмень не вошла в рейтинг самых матерящихся городов России

22 мая 2018, 14:03
Агентство Zoom Market составило рейтинг из 30 городов России, где чаще всего употребляют матерные слова. В тройку лидеров вошли Пермь, Воронеж и Иваново.
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Тюмень

Агентство «Zoom Market» составило рейтинг из 30 городов России, где чаще всего употребляют матерные слова. В тройку лидеров вошли Пермь, Воронеж и Иваново.

В ходе исследования жителям крупных городов РФ методом интервью задавались несколько вопросов об употреблении нецензурных выражений в быту.

По итогам исследования в ТОП-10 также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Между тем Тюмень в рейтинг не попала.

Отметим, что общая выборка в опросе составила 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. На антирейтинг уже отреагировали власти Иваново. По официальным сообщениям муниципалитета, подобные опросы не могут отражать объективность исследований, а сам город является культурным и «замечательным», сообщили в администрации.

По мнению доктора филологических наук Максима Кронгауза, выявить частоту употребления нецензурной речи довольно сложно и для этого недостаточно простого опроса граждан, сообщают «Новые известия».

#Аналитика#Культура#Тюмень#Александр Мязин
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