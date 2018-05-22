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Трое тюменцев отправятся служить в поисковый спецбатальон

22 мая 2018, 08:33
Трое призывников Тюменской области отправятся проходить военную службу в 90 отдельный специальный поисковый батальон, дислоцирующийся Ленинградской области.

Трое призывников Тюменской области отправятся проходить военную службу в 90-й отдельный специальный поисковый батальон, дислоцирующийся в Ленинградской области.

Как сообщает «Тюменская линия», ориентировочно 10 июня наши земляки произнесут торжественную клятву на верность Родине. Один из тюменских призывников Егор Богданов является членом поискового отряда «Десант».

Важно отметить, что данное воинское подразделение является единственным в стране. География поисковой деятельности спецбатальона не ограничивается регионом, в котором подразделение расквартировано. В послужном списке – проведение поисковых работ в Крыму, на Курильских островах, а также несколько международных экспедиций, включая совместную работу с военнослужащими Германии.

Добавим, что в поисковом батальоне с осени 2017 года служат двое тюменцев, сейчас представительство региона вырастет до пяти военнослужащих.

#Аналитика#Поисковики#Призывники#Военный призыв#Алексей Колесов
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