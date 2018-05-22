Трое тюменцев отправятся служить в поисковый спецбатальон

Важно отметить, что данное воинское подразделение является единственным в стране. География поисковой деятельности спецбатальона не ограничивается регионом, в котором подразделение расквартировано. В послужном списке – проведение поисковых работ в Крыму, на Курильских островах, а также несколько международных экспедиций, включая совместную работу с военнослужащими Германии.