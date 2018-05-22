Разбойник с ножом отобрал у тюменца телефон и сумку

Преступление было совершено 11 мая около 21:00. На прохожего напал неизвестный мужчина и похитил смартфон iPhone, сумки, кепку, наручные часы, а также денежные средства. Злоумышленник угрожал прохожему ножом и после совершения преступления скрылся. Поиск по горячим следам для сотрудников МВД не увенчался успехом.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики угрозыска смогли установить личность и задержать подозреваемого. Также был проведен обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого были обнаружены похищенные вещи. Возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения (ч. 1 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД России по тюменской области.