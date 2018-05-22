nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Разбойник с ножом отобрал у тюменца телефон и сумку

22 мая 2018, 11:33
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на улице Ямской в Тюмени. Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний тюменец. Сейчас он находится в СИЗО.

Преступление было совершено 11 мая около 21:00. На прохожего напал неизвестный мужчина и похитил смартфон iPhone, сумки, кепку, наручные часы, а также денежные средства. Злоумышленник угрожал прохожему ножом и после совершения преступления скрылся. Поиск по горячим следам для сотрудников МВД не увенчался успехом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики угрозыска смогли установить личность и задержать подозреваемого. Также был проведен обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого были обнаружены похищенные вещи. Возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения (ч. 1 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД России по тюменской области.

#Аналитика#Разбой#МВД#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25