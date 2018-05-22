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Мужчина ударил по голове фельдшера скорой помощи в селе Новопетрово

22 мая 2018, 12:33
Голышмановским отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда) в отношении мужчины, ударившего фельдшера неотложной помощи.

Голышмановским отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда) в отношении мужчины, ударившего фельдшера неотложной помощи.

По данным следователей, 17 мая оперативной бригаде скорой помощи поступил вызов в село Новопетрово. Прибыв на место инцидента, фельдшер стала оказывать медпомощь пострадавшей женщине. В этот момент ее сын, решив, что фельдшер работает слишком медленно, высказал угрозы в отношении работника скорой помощи. Также мужчина нанес фельдшеру удар кулаком в область головы. Побои были зафиксированы. Фельдшер получила серьезную травму головы.

В настоящее время следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, собирается доказательная база преступления. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

#Аналитика#Скорая помощь#МВД#Александр Мязин
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