Мужчина ударил по голове фельдшера скорой помощи в селе Новопетрово

По данным следователей, 17 мая оперативной бригаде скорой помощи поступил вызов в село Новопетрово. Прибыв на место инцидента, фельдшер стала оказывать медпомощь пострадавшей женщине. В этот момент ее сын, решив, что фельдшер работает слишком медленно, высказал угрозы в отношении работника скорой помощи. Также мужчина нанес фельдшеру удар кулаком в область головы. Побои были зафиксированы. Фельдшер получила серьезную травму головы.