Межгород на электромобиле: тюменский энтузиаст поставил эксперимент с поездкой в Тобольск

Тюменский владелец электромобиля Mitsubishi minicab miev на портале Drive2.ru поделился опытом поездки на дальние дистанции. В сообществе он подробно описал, как преодолел 510 километров по маршруту Тюмень – Тобольск – Тюмень при отсутствии необходимого оборудования на АЗС.
Обладатель электромобиля Денис Дедюхин в сообществе автомобилистов рассказал, как решил доехать на Mitsubishi minicab miev до Тобольского района, чтобы посетить Абалак и Тобольский Кремль. При этом мужчина отметил, запас хода у автомобиля «с трудом укладывается в 1/3» запланированного маршрута, а инфраструктуры на трассах для экотранспорта, который не травит детей угарным газом и не создает шума в общественных местах, нет. Тем не менее, трудности, которые могли бы возникнуть во время поездки, тюменца не напугали.
Главной задачей в пути для водителя было найти источник питания для подзарядки. Так, Денис сообщил, что первую остановку для подзарядки сделал на ближайшем АЗС около села Покровка. На заправке он воспользовался уличной розеткой, работающей от освещения. Согласно фотографии, которую он выложил на портале, прежде чем разрядиться, автомобиль проехал 86 километров за 3,5 часа. Средняя скорость, с которой передвигался автомобиль на этом отрезке маршрута – 25,3 км/ч, а самая максимальная – 67,8 км/ч.
Не обошлось без трудностей в поисках источника питания и во время визита в Абалак.
«В одном деревянном магазинчике проводка явно прохудилась от старости. В другом месте мне постоянно выдергивали удлинитель. В конце концов зарядился я в Абалакском туристическом центре, но и здесь худая розетка намертво приварилась к вилке удлинителя. Пришлось менять», – пишет мужчина.
В итоге, по словам Дениса, электромобиль преодолел расстояние в 510 километров, включая обратный путь - путешествие заняло 34 часа. Отметим, что по словам тюменца, самой дальней на данный момент остается поездка до Екатеринбурга.
Все точки для подзарядки подобной техники Денис Дедюхин отмечает на специальной карте для владельцев электромобилей PlugShare.com. Метки тюменец сопровождает подтверждающими фотографиями и подробными комментариями. В результате Денисом оставлена 101 метка, опубликовано 85 фотографий специализированных заправочных мест и добавлено 35 адресов.
Как говорит тюменец, Mitsubishi minicab miev стал для него третьим электромобилем. До этого у него были машины марки Mitsubishi i-MiEV и Nisan Leaf.
Напомним, что ранее редакция NashGorod.ru уже писала об опыте Дениса Дедюхина, который решил пересесть на экологически чистый транспорт.