Межгород на электромобиле: тюменский энтузиаст поставил эксперимент с поездкой в Тобольск

Обладатель электромобиля Денис Дедюхин в сообществе автомобилистов рассказал, как решил доехать на Mitsubishi minicab miev до Тобольского района, чтобы посетить Абалак и Тобольский Кремль. При этом мужчина отметил, запас хода у автомобиля «с трудом укладывается в 1/3» запланированного маршрута, а инфраструктуры на трассах для экотранспорта, который не травит детей угарным газом и не создает шума в общественных местах, нет. Тем не менее, трудности, которые могли бы возникнуть во время поездки, тюменца не напугали.